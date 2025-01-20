Отрезанную голову нашли в сумке исполнителя духовной музыки в Нигерии

В Нигерии певца Тимилейна Аджайи заподозрили в убийстве. Полиция обнаружила в его сумке голову девушки, а дом остальные части тела, сообщила «Би-би-си» .

Аджайи из штата Насарава выступал в жанре духовной христианской музыки. Прохожих смутило его странное поведение, поэтому они обратились в полицию. Во время досмотра правоохранители нашли в его сумке отрубленную голову девушки. Другие части ее тела лежали у него дома.

Потерпевшей оказалась 24-летняя Саломе Адайду из Национального корпуса молодежной службы. Недавно она похоронила отца. Мать девушки, узнав об убийстве, потеряла сознание.

В Челябинской области настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери в селе Губернское зарезал собутыльника. Епархиальное руководство заявило, что он оборонялся, но отстранило мужчину от служения и устроило церковный суд.