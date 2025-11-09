Отрезали голову, руки и бросили в канаву. В Индии нашли тело жестоко убитой женщины

The Times of India: в Индии обнаружили женщину, которой отрезали голову и руки

В индийском штате Уттар-Прадеш нашли жестоко убитую женщину. Ее тело обнаружили без головы и рук в канаве, сообщила газета The Times of India .

Изуродованный труп заметил дворник. После его звонка на место прибыли полицейские.

По их мнению, преступники лишили пострадавшую конечностей, чтобы скрыть ее личность. При поисковой операции в прилегающем лесу и вдоль дороги ни голову, ни руки найти не удалось.

Увечья, как сообщили специалисты, нанесли примерно за сутки до того, как тело обнаружили. Убитой было чуть больше 30 лет. По предположениям, она была замужем.

Правоохранители пытаются установить личность погибшей и обстоятельства случившегося. Для этого они анализируют видеозаписи с находящихся рядом камер и проверяют данные о пропавших.

«Расследование находится на начальном этапе. Рассматриваются все версии, включая личную неприязнь или преступный сговор», – указали в публикации.

Ранее в индийском штате Харьяна нашли разложившееся тело 26-летней женщины. Труп спрятали в ее доме под кроватью.