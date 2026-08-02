«Отражает его внутренний мир?» Дмитриев высмеял выбор картины для офиса Мерца

Дмитриев связал безжизненный пейзаж в офисе Мерца с его внутренним миром

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев иронично оценил художественный вкус и внутренний мир канцлера ФРГ Фридриха Мерца. В соцсети X он прокомментировал фотографию политика на фоне блеклой картины.

«Воодушевляющее и вдохновляющее искусство канцлера Мерца. Оно отражает его внутренний мир или только его устремления?» — задался вопросом Дмитриев.

На снимке Мерц сидел в своем кабинете. За его спиной висело полотно немецкого художника Ансельма Кифера «Руническое плетение осени». Оно представляет собой пепельно-серый пейзаж бесплодного поля, припорошенного снегом.

В начале лета Дмитриев задался вопросом, что планирует делать Мерц, рейтинг которого резко упал внутри страны. Работой немецкого кабмина довольны только 15% опрошенных немцев, а 77% респондентов — нет.