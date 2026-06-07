Дмитриев поставил вопрос о судьбе Мерца

Дмитриев задался вопросом о дальнейших действиях Мерца на фоне низкого рейтинга

Канцлеру Германии Фридриху Мерцу необходимо предпринимать какие-либо действия на фоне резкого падения рейтинга внутри страны. Об этом в социальной сети X заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Что должен сделать Мерц, если его работой довольны 15% немцев, а 77% недовольны?» — задался он вопросом.

Институт INSA по запросу издания Bild ранее провел опрос среди немцев об удовлетворенности работой правительства под руководством Мерца. Действиями кабмина недовольны 78% опрошенных, а Мерца не поддержали 77% респондентов.

Положительно оценили работу правительства лишь 16% жителей страны, а Мерца поддержали 15% граждан.

Ранее Мерц пообещал Германии успешные реформы, чтобы выйти из экономического кризиса. При этом он предупреждал, что перемены окажутся очень тяжелыми для страны.