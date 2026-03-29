Отрабатывали на Балканах. Додик раскрыл планы НАТО по нападению на Россию

Додик: НАТО во время развала Югославии отрабатывал нападение на Россию

НАТО на Балканах во время развала Югославии отрабатывал план нападения на Россию. Об этом заявил глава правящей в Республике Сербской партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик в интервью РИА «Новости» .

«Здесь они отрабатывали то, что сейчас пытаются сделать на Украине, — прорваться дальше в Россию, добраться до ее ресурсов и разделить Россию, как они давно планировали», — сказал политик.

В 1999 году силы НАТО без одобрения Совбеза ООН бомбили Союзную Республику Югославию. Погибли больше 2,5 тысячи человек, экономический ущерб составил 100 миллиардов долларов.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что эта атака стала прецедентом и отправной точкой разрушения международного права, зарождения войн и насилия. По его словам, нападение на Югославию может стать началом краха мировой цивилизации.