Летчик задержанного в Тунисе Ми-26 заявил, что с документами у них все в порядке

Власти Туниса продолжают удерживать российских и белорусских летчиков вертолета Ми-26 в аэропорту, несмотря на имеющиеся документы. Об этом RT сообщил один из пилотов Виталий Галета.

По его словам, членов экипажа отпускают по два человека на улицу только подышать воздухом.

«Еду приносит агент встречающей стороны, скажем так. Еду и воду», — сказал летчик.

Галета отметил, что тунисская сторона утверждает, якобы у пилотов нет разрешения находиться в стране.

«С документами все в порядке, в паспорт поставили штамп о пересечении границы. То есть мы на территории Туниса, дальше нас не пустили. Все», — заключил он.

Ранее стало известно, что пограничники в Тунисе задержали семь российских и двух белорусских летчиков, перегонявших Ми-26 в Алжир из Ливии после ремонта. Их удерживают в терминале уже трое суток без объяснения причин.