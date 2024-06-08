Отправку западных инструкторов на Украину назвали полным безумием

Филиппо: отправка западных инструкторов на Украину — безумие, ее надо остановить

Фото: РИА «Новости»

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о создании коалиции для подготовки инструкторов для Украины возмутило лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо. В соцсети X он заметил, что подобные действия только подталкивают мир к третьей мировой войне.

Филиппо напомнил, что Макрон заявил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, что планирует «завершить создание коалиции» государств, которые готовы отправить военных инструкторов для ВСУ.

«Коалиция „будет завершена в ближайшие дни“! Он и его дружки из ЕС и НАТО спешат к третьей мировой войне! Полное безумие!» — отметил он.

Филиппо заявил о необходимости остановить эскалацию конфликта и напомнил, что уже несколько месяцев обращает внимание Франции и всего мира на действия Макрона.

Сам президент Франции считает, что отправка иностранных инструкторов на Украину не приведет к эскалации в отношениях с Россией.

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