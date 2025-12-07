Украинским олигархам и политикам невыгодно урегулирование конфликта, потому что это остановит потоки денег, которые они разворовывают, отправив на передовую тех, кого считают крестьянами. Об этом на форуме в Дохе заявил сын президента США Дональд Трамп — младший.

Он пояснил, что во время летней поездки в Монако увидел, что более половины дорогих автомобилей Bugatti и Ferrari ездили с украинскими номерами.

«Вы считаете, это действительно было заработано на Украине?» — обратился к слушателям Трамп-младший.

Сын президента США добавил, что приезжал в Киев 20 лет назад и не заметил большого изобилия. Но сейчас в стране идут массовые коррупционные расследования о кражах сотен миллионов долларов высокопоставленными чиновниками.

«Богатые сбежали. Они оставили воевать тех, кого считали крестьянами, и не видели никакой причины останавливаться, пока поток денег продолжается. И они их крадут», — подытожил он.

В начале ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины раскрыло коррупционную схему близкого к лидеру страны предпринимателя Тимура Миндича. Через профильные министерства он получал откаты от предпринимателей за заключение контрактов с «Энергоатомом».

Обвинения предъявили семи участникам преступной схемы, среди которых оказались в основном заместители чиновников и руководства энергетической компании. Единственным высокопоставленным обвиняемым стал бывший вице-премьер Алексей Чернышов.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что министр энергетики страны Светлана Гринчук не стала дожидаться отставки и предъявления обвинений и уехала из страны.