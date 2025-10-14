Отобрал все лавры? Что Трамп пообещал Нетаньяху за возможность стать «миротворцем»
Политолог Ежов: Трамп устроил мирный саммит в Египте в первую очередь для себя
Политический саммит в Египте президент США Дональд Трамп организовал для укрепления собственных позиций, а не в интересах Израиля. Это объясняет, почему Нетаньяху не поехал в Шарм-эль-Шейх и фактически уклонился от мирного процесса. О мотивах американского президента и его отношениях с Биньямином Нетаньяху побеседовала ведущая 360.ru Регина Орехова с политологом Дмитрием Ежовым, доцентом Финансового университета при Правительстве России.
Эксперт считает, что истинной целью Трампа была личная легитимация. Политолог указал на символический характер мирной инициативы.
«Этот мирный саммит в Египте делается не для Нетаньяху, а Трампом для Трампа», — заявил Ежов. По его словам, экс-президент стремился легитимизировать свои внешнеполитические усилия.
Ежов напомнил о традиционной роли Израиля как инструмента американского влияния.
Израиль по большому счету всегда был и остается инструментом США на Ближнем Востоке. С помощью Израиля Соединенные Штаты Америки сохраняют баланс на Ближнем Востоке и сохраняет свою зону интересов.
Дмитрий Ежов
политолог
Специалист прокомментировал ситуацию с тем, что Трамп отобрал все «лавры» миротворца у израильского премьера. Ежов предположил финансовый характер сделки.
Речь идет здесь преимущественно о финансовых вопросах. Тем более, что Трамп многие темы воспринимает именно как сделки. Для Трампа — это сделка. А там, где есть сделка, то там есть и деньги, и инвестиции.
Дмитрий Ежов
Ранее Трамп поставил подпись под соглашением о прекращении огня в секторе Газа. Он отметил, что стороны пришли к компромиссу, который позволит остановить затяжное противостояние.