Конец войны. Трамп подписал историческое соглашение

Президент США подписал договор о прекращении конфликта в секторе Газа

Президент США Дональд Трамп поставил подпись под соглашением о прекращении огня в секторе Газа. Трансляцию с саммита в Египте вел телеканал Fox News .

Американский лидер назвал достигнутую договоренность «действительно очень важным подписанием». Политик отметил, что стороны пришли к компромиссу, который позволит остановить затяжное противостояние.

Договоренность стороны подписали в присутствии президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отклонил приглашение посетить саммит в последнюю минуту.

Политик сослался на религиозный праздник Симхат Тора, который состоится сегодня вечером.

На встрече также присутствовал президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси. Его Трамп пригласил стать стать членом «Совета мира» для Газы. Египетский лидер согласился.

Как будет устроена жизнь в секторе Газа еще не определено. Предполагается, что территория перейдет под управление переходной администрации из палестинских технократов. Эта структура подчинится «Совету мира», его возглавит лично Дональд Трамп.

Радикалы ХАМАС 13 октября передали Израилю 20 заложников, которые провели в плену два года. В ответ израильская сторона отвела войска на новые позиции, боевые действия в секторе Газа на данный момент прекратили.