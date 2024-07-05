Офис Эрдогана не подтвердил встречу с президентом Сирии в России
Канцелярия президента Турции: сведений о встрече Эрдогана с Асадом нет
Информация о том, что в сентябре в России состоится встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой Сирии Башаром Асадом, не подтвердилась. Канцелярия турецкого лидера заявила РИА «Новости» об отсутствии такой информации.
«Мы не располагаем такой информацией», — сказал представитель аппарата президента.
Канцелярия не смогла также уточнить дату визита президента России Владимира Путина в Турцию. Чиновники заявили, что сроки поездки пока неизвестны.
Газета Turkiye сообщила, что в России, Ираке или одной из стран Персидского залива в сентябре пройдут первые за 13 лет переговоры между Эрдоганом и Асадом. Источник издания заявил, что встреча могла состоятся на полях саммита ШОС, но сирийский лидер не приехал в Астану.
Путина в Анкару пригласил лично Эрдоган. Президент России подтвердил, что приедет.