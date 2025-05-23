Отношения Трампа к Путину и Зеленскому назвали полярными

Аналитик Фишер: Трамп не скрывает восхищения Путиным и презрения к Зеленскому

Выступивший посредником между Россией и Украиной президент США Дональд Трамп не скрывает своего полярного отношения к лидерам двух стран. Об этом в интервью журналу Der Spiegel заявила старший научный сотрудник исследовательской группы Восточной Европы и Евразии в берлинском Фонде науки и политики Сабине Фишер.

Она пояснила, что американский лидер не привык скрывать своих эмоций в ходе переговоров с другими главами государств, поэтому все поняли, что к президенту России Владимиру Путину он относится лучше, чем к Зеленскому.

«Трамп восхищается Путиным, а к Зеленскому испытывает только презрение», — пояснила Фишер.

Аналитик добавила, что из такого поведения президента США можно сделать вывод, что налаживание отношений с Россией для него важнее, чем урегулирование украинского конфликта, из которого он может легко выйти, чего так боится украинский лидер.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал бесполезными ожидания украинских властей на продолжение поддержки со стороны США. Он пояснил, что Трамп всячески дистанцировался от конфликта, переложив всю ответственность на своего предшественника Джо Байдена.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что президент США неоднократно подчеркивал: национальных интересов у США на Украине нет.