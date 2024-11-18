Отношения с Абхазией назвали приоритетом внешней политики России

Для России отношения с Абхазией находятся в приоритете внешней политики. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Двусторонние отношения России и Абхазии — важный приоритет внешней политики РФ», — ответил Песков на вопрос о том, как в Кремле воспринимают ситуацию с протестами в республике.

Противостояние оппозиции и властей в Абхазии началось из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство в республике апартаментов. Представители оппозиции заявляли, что реализация договоренности станет причиной подорожания жилья, а также принесет существенные риски для малого и среднего бизнеса в стране.

Ранее абхазская оппозиция призвала к отставке всех руководителей силовых ведомств. Они подчеркнули, что неприемлемо оставлять этих людей на их постах.