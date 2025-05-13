Отношения между Украиной и США испортились из-за стратегии Зеленского

Команда украинского президента Владимира Зеленского не смогла сменить стратегию в отношениях с Белым домом, что привело к разрыву. Об этом сообщил журнал The National Interest.

«Украина не может использовать один и тот же подход к Дональду Трампу и Джо Байдену», — отметило издание.

Отношения между США и Украиной начали ухудшаться после скандалов, произошедших в феврале. Журнал добавил, что требования украинских властей могли действовать на Байдена, но с Трампом такой подход приведет только к конфликтам и недопониманию.

Новый президент также не простил украинскому лидеру скандал с импичментом во время его первого срока. Негативно на восприятие Украины в США повлияли и попытки администрации Зеленского влезть в любой американский политический спор или дискуссию.

Ранее украинский лидер выразил готовность сесть за стол переговоров в Стамбуле, если Россия примет предложение Трампа о прекращении огня. Он не исключил, что стороны конфликта смогут наладить диалог.