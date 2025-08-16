Конгрессвумен Грин: журналисты из РФ и США примирились на саммите в Анкоридже

Член Палаты представителей США от республиканцев Марджори Тейлор Грин обрадовалась дружелюбному взаимодействию российских и американских журналистов на саммите на Аляске. Об этом она написала в соцсети X.

«Американские и российские СМИ мирятся и проявляют доброжелательность! Да, это мир, в котором я хочу жить. Отличная работа, Брайан (журналист из США Брайан Гленн — прим. ред.)», — написала она.

Так конгрессвумен прокомментировала историю с репортером Гленном, вернувшим российскому журналисту потерянную камеру GoPro. Американец остался в полном восторге от подаренной ему в благодарность за помощь бутылки русской водки.

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялись на военной базе Эльмендорф — Ричардсон в Анкоридже. Встреча прошла в узком формате «три на три», продлившись два часа 45 минут. Лидеры обсудили урегулирование украинского конфликта.