«Отличительная черта». Такер Карлсон объяснил значение ареста Дурова

Журналист Такер Карлсон назвал задержание Дурова отличительной чертой диктатуры

Фото: РИА «Новости»

Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции является отличительной чертой диктатуры. Об заявил американский журналист Такер Карлсон, его процитировало РИА «Новости».

«Администрация Байдена поощряет Францию, президента Эммануэля Макрона, на арест владельца и основателя Telegram Павла Дурова… Мне кажется, что это отличительная черта диктатуры», — сказал он.

Журналист обсудил задержание Дурова с независимым кандидатом в президенты США Робертом Кеннеди-младшим. Тот, в свою очередь заявил, что «мы потеряли Европу, в Европе сейчас нет свободы слова».

Основателя Telegram задержали 24 августа во Франции при выходе из частного самолета. Он будет находится под стражей до 28 августа.

Дурову предъявили обвинения по 12 пунктам, среди которых продажа наркотиков, мошенничество, распространение детской порнографии и другие преступления, совершенные на платформе мессенджера.

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