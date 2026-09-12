Открытый грабеж. В Госдуме предупредили о последствиях изъятия активов России

Европейские решения не смогут придать законности возможному изъятию замороженных российских активов. Попытки найти для такой меры правовое обоснование нарушают нормы международного права, заявил на платформе «Макс» председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Это самый настоящий открытый грабеж», — подчеркнул он.

Спикер нижней палаты парламента отметил, что Евросоюз вновь обсуждает использование российских средств и пытается найти юридические основания для их передачи.

Володин также заявил, что последствия антироссийской энергетической политики уже отразились на экономике европейских стран. В качестве примера он привел Германию, где, по его словам, отказ от российского газа обошелся экономике в 50 миллиардов евро, а стоимость энергоресурсов выросла в 4,5 раза.

«Закончится все это большими проблемами и для Макрона, и для Мерца», — заключил спикер Госдумы.

Ранее Бельгия выступила против новой попытки конфискации российских активов.