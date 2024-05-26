Открытие шлюзов на ДнепроГЭС связали с военными целями

Украина могли открыть шлюзы на ДнепроГЭС в военных целях. Об этом РБК сообщил заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем Российской академии наук Михаил Болгов.

«Для оценки рисков затопления нужно понимать, для чего именно сбрасывают воду: с намерением нанести ущерб противнику, обводнения дельты либо в военных целях или для обеспечения безопасности плотины», — сказал он.

Болгов отметил, что затопление некоторых построек и участков земли вероятно, однако России это большого урона не нанесет. Запорожская АЭС и Энергодар находятся в безопасности, подчеркнул он.

В пятницу, 24 мая, украинские военные открыли все шлюзы на плотине ДнепроГЭС, чтобы вызвать массовый сброс воды на территорию Херсонской области. Глава региона Владимир Сальдо отмечал, что в наиболее вероятной зоне подтопления находятся острова в дельте Днепра.