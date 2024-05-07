Отказы западных дипломатов посетить инаугурацию Путина сочли смешными | 360°

Мир 07 мая 2024, 19:42 Отказы западных дипломатов посетить инаугурацию Путина сочли смешными Захарова: отказы западных дипломатов посетить инаугурацию Путина смешны для РФ РИА «Новости»

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Заявления ряда западных дипломатов, отказавшихся присутствовать на церемонии инаугурации президента России, были сделаны в стиле «какого-то скалозубства». Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«А есть еще чем гордиться, кроме очередных козней, который они совершают против нашей страны?», — поинтересовалась дипломат.

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По ее мнению, на каждый антироссийский тезис и каждую угрозу в адрес РФ со стороны Запада следует интересоваться, когда же эти страны полетят в космос, изобретут свои ракеты, возведут космодромы и вместо того, чтобы отбирать все у всех, начнут придумывать что-то самостоятельно.

«Вот мой ответ им относительно их очередных, как они считают, высокомерно оскорбительных, а для нас — смешных, заявлений о том, что они куда-то пойдут или не пойдут», — заключила Захарова.