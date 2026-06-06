ЕС ужесточит визовые ограничения для россиян

Евросоюз планирует ввести дополнительные ограничения на выдачу шенгенских виз гражданам России сверх принятых мер. Об этом на брифинге объявил официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

«Мы продолжим целенаправленные и конкретные меры для решения всех проблем безопасности, создаваемых третьими странами. Это станет частью пересмотра визового кодекса, который случится в начале следующего года», — заявил он.

Ламмерт отметил, что с 2026 года выдачу виз россиянам резко сократили до 500 тысяч в год против четырех миллионов в 2022-м.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что странам Европы нужен диалог с Россией для построения европейской архитектуры безопасности. По его словам, этот вопрос можно включить в план по урегулированию конфликта на Украине, а европейцы должны сесть за стол переговоров.