Украинские суды начали выносить приговоры бойцам ВСУ за отказ выполнять приказы | 360°

Мир 24 апреля 2024, 16:05 Украинские суды начали выносить приговоры бойцам ВСУ за отказ выполнять приказы «Страна»: суды начали выносить приговоры военным ВСУ за отказ выполнять приказы

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Украинские суды начали выносить приговоры военнослужащим за отказ выполнять поставленные командованием задачи в селе Крынки в Херсонской области. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

В реестре судебных решений опубликовали несколько вердиктов по статье «Неповиновение» касаемо отказа боевиков ВСУ выполнять приказы вышестоящего командования в Херсонской области.

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«Одного из морпехов из Винницкой области приговорили к пяти годам лишения свободы из-за отказа выполнить приказ по обороне южной границы Крынок. Свое решение он объяснил страхом за собственную жизнь», — отметили авторы материала.

Еще одного боевика отправили в дисциплинарный батальон на два года лишения свободы после того, как он покинул позицию.

Ранее стало известно, что трое украинских солдат переплыли реку Днепр в Херсонской области, чтобы сдаться в российский плен.