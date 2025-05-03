Отказ США от посредничества по Украине не выведет Россию из равновесия

Постпред Ульянов: заявление США по Украине не стало для России ударом

Заявления о том, что Белый дом и ЕС не могут быть посредниками на переговорах с Украиной, не выведут российскую сторону из равновесия. Об этом в Telegram-канале сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он уточнил, что высказывание США об отказе взять на себя роль посредника прозвучало «не очень внятно», в то время как Евросоюз ясно обозначил свою позицию.

«Ну что же, вольному воля. Надо надеяться, что ни Вашингтон, ни Брюссель не ожидают, что эти новости могут вывести Россию из равновесия», — добавил дипломат.

Ранее представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс сообщила, что американская сторона прекращает выступать в роли посредника на переговорах между Россией и Украиной.

По ее словам, Белый дом планирует помогать сторонам делать шаги к мирному урегулированию, но без прямого вмешательство в диалог между странами. Дипломат подчеркнула, что инициативу следует проявить сторонам конфликта.