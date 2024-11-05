Отказ от разрыва отношений с недружественными странами объяснили в Кремле

Песков: Россия не прерывает дипотношения даже с недружественными странами

Россия не отказывается поддерживать дипломатические отношения даже с недружественными странами. Об этом журналисту Павлу Зарубину сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, почему в России присутствуют чрезвычайные и полномочные послы недружественных государств.

«Мы же не прерываем наши дипломатические отношения. И собственно, в этом ценность дипломатии. Президент Владимир Путин подтвердил, что Россия остается открытой для всех контактов по самым сложным вопросам. Многие дипломатические каналы остаются открытыми», — сказал Песков.

Ранее во вторник Путин в Кремле вручил верительные грамоты 28 послам иностранных государств. Он подчеркнул, что Россия остается открытой страной для равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами на принципах международного права.