Путин указал на открытость России для равноправного сотрудничества

Путин: Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами

Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества на принципах равноправия со всеми странами. Об этом на вручении верительных грамот в Александровском зале Большого Кремлевского дворца заявил президент Владимир Путин.

«Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества на принципах неукоснительного соблюдения международного права, невмешательства во внутренние дела и равноправия со всеми без исключения государствами», — подчеркнул он.

Путин отметил, что вновь прибывшие в Россию послы смогут рассчитывать на благожелательное отношение, содействие местных властей и конструктивный настрой.

«Здесь сегодня присутствуют полномочные и чрезвычайные послы 28 государств. Вы все можете рассчитывать на содействие властей России, ведомств и министерств, а также на конструктивный настрой и благожелательное отношение со стороны общественных и политических кругов, российского бизнеса», — добавил глава государства.

Ранее Путин заявил о готовности России к выстраиванию нового миропорядка.