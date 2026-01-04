Мать застрелила годовалую дочь в Луизиане, чтобы «отправить ее к Богу»

Полиция Луизианы задержала 28-летнюю жительницу города Сульфур за убийство годовалой дочери, старшего ребенка успел спасти муж задержанной. Об этом сообщил журнал People со ссылкой на пресс-службу полиции штата.

В ведомстве заявили, что получили сообщение о стрельбе в частном доме вечером 1 января. Когда полицейские прибыли на место, то нашли тело убитой годовалой девочки. Они оперативно задержали мать погибшего ребенка.

Женщине предъявили обвинение в убийстве. Суд постановил взять ее под стражу и установил залог в 10 миллионов долларов.

Муж обвиняемой заявил, что жена с пистолетом прошла в детскую спальню. По его словам, он забежал в комнату сразу после первого выстрела и успел схватить старшую дочь, на которую супруга уже наводила оружие.

Супруга призналась ему, что решила «отправить младшего ребенка к Богу» и теперь пришла очередь старшей. Мужчина подчеркнул, что с выжившей дочерью на руках убежал к соседям, откуда вызвал полицию.

