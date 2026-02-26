Отец пытался спасти дочь от эвтаназии, но проиграл суд

Девушка долгие годы безуспешно пыталась свести счеты с жизнью. После одной из попыток она получила серьезные травмы и больше трех лет живет с параличом нижних конечностей и хронической болью. Ей также диагностировали депрессию и другие психологические проблемы.

В 2024 году комиссия Каталонии разрешила ей эвтаназию, но отец заблокировал процедуру и дошел до высшей судебной инстанции. При поддержке организации «Христианские юристы» он настаивал, что из-за психического расстройства дочь не способна принять осознанное решение.

Однако в медзаключениях указывали, что пациентка испытывает невыносимые страдания без перспектив улучшения. Суд не нашел нарушений прав человека. Адвокаты отца обещают обратиться в ЕСПЧ.

Ранее в Канаде пожилую женщину принудительно подвергли эвтаназии по просьбе мужа.