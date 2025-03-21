Отец Маска рассказал о его дружбе с темнокожими слугами

Американский предприниматель Илон Маск — не расист. Он в детстве дружил с темнокожими слугами, рассказал отец предпринимателя Эррол в интервью The Washington Post .

В последнее время Маск все чаще выступает в защиту белых, в связи с чем основателя Tesla и SpaceX стали обвинять в расизме.

Эррол рассказал, что в юности Илон и его младший брат интересовались компьютерами и мотоциклами, баскетболом и девушками.

«Они не увлекались политической ерундой, и мы жили в очень благополучной, законопослушной стране, где практически не было преступности. Вообще никакой преступности. У нас было несколько чернокожих слуг, которые были их друзьями», — заявил отец бизнесмена.

На инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа миллиардер позволил себе неоднозначный жест, который обычно ассоциируется с приветствием Третьего рейха. Тогда многие вспомнили, что родной отец матери Маска Джошуа Холдеман был известен как расист и антисемит.