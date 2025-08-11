Отец американского миллиардера Илона Маска, инженер и предприниматель Эррол Маск рассказал РИА «Новости» о своем удивлении неверным восприятием России на Западе. Разговор об этом состоялся на «Форуме будущего 2050» в начале июня в Москве с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

«Я встретился с министром иностранных дел, и я сказал ему: „Понимаете, я считаю безумием, что у людей сложилось это неверное впечатление о России“», — сказал Маск-старший.

Эррол Маск приезжал в Москву на форум, который проходил 9 и 10 июня. На форуме Маск и Лавров обсудили многополярность и восстановление международной безопасности. Американский инженер назвал Россию одной из лучших стран, а президента Владимира Путина — впечатляющим человеком.

Отец Маска не исключил возможность дружбы между Россией и США в будущем. Он выразил уверенность, что две сверхдержавы наладят отношения, несмотря на имеющиеся между ними разногласия.