В семье не без расиста. Какие тайны хранит Илон Маск?

Родной дед Илона Маска, известного на весь мир основателя компаний SpaceX и Tesla, был хиропрактиком и пилотом-любителем. А еще убежденным расистом, антисемитом, сторонником апартеида и поклонником теорий заговора. Все, что известно о Джошуа Холдемане, собрал 360.ru.

Илон Маск «зиганул»? Едва ли Илон Маск нуждается в пиаре — самого богатого человека и неординарного изобретателя знают все. Его кандидатуру даже выдвинули на Нобелевскую премию мира за защиту прав человека и отстаивание свободы слова. На инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа миллиардер позволил себе довольно неоднозначный жест, который обычно ассоциируется с приветствием Третьего рейха. Тут-то люди припомнили, что родной отец матери Маска — Джошуа Холдеман — был известен как завзятый расист и антисемит. Разумеется, внук за деда не отвечает, тем более что тот погиб, когда будущему миллиардеру было всего три года. Но родственные связи, похоже, проявились. Плюс Маск такой же любитель теории заговоров и не раз высказывался о том, что богатейшие люди планеты (но не он, конечно) правят миром.

Фото: Hendrik Schmidt/dpa / Global Look Press

Кем были предки Илона Маска Дед Джошуа Холдеман Джошуа Норман Холдеман родился в ноябре 1902 года в городе Пекот-Лейкс, штат Миннесота. Когда его отцу Холдеману-старшему диагностировали диабет, мать мальчика, модель Альмеда Джейн, решила сделать все, чтобы вылечить мужа. Она пошла учиться в Школу хиропрактики Э. У. Линча в Миннеаполисе и получила степень доктора медицины.

Интересно Хиропрактика — псевдонаучный метод лечения заболеваний опорно-двигательной системы за счет воздействия на ткани руками. Хиропрактика — псевдонаучный метод лечения заболеваний опорно-двигательной системы за счет воздействия на ткани руками.

Семья перебралась в Канаду, где Альмеда Холдеман стала первым в стране зарегистрированным мануальным терапевтом. Но битву за жизнь мужа все же проиграла: в 1909 году женщина овдовела и со временем вышла за местного хозяина ранчо Хезелтина Уилсона. Холдеман-младший учился в нескольких колледжах, в том числе сельскохозяйственном, а также в Чикагском университете. Однако в итоге решил стать хиропрактиком и в 24 года окончил профильную школу в Айове. Управлял этим заведением родной сын основателя мануальной терапии Бартлетт Палмер. Несмотря на то что Палмер-младший был почти вдвое старше студента, они подружились. Преподаватель даже давал Холдеману пользоваться своим изобретением — нейрокалометром (устройством, которое якобы могло находить неправильно стоящие позвонки).

Интересно В 1922 году Бартлетт Джошуа Палмер купил местную радиостанцию ​​WOC и использовал ее ​​для рекламы хиропрактики, трансляции сельскохозяйственных, метеорологических сводок и других новостей. Комментировал спортивные состязания молодой человек по имени Рональд Рейган — это была первая работа будущего 40-го президента Соединенных Штатов Америки. В 1922 году Бартлетт Джошуа Палмер купил местную радиостанцию ​​WOC и использовал ее ​​для рекламы хиропрактики, трансляции сельскохозяйственных, метеорологических сводок и других новостей. Комментировал спортивные состязания молодой человек по имени Рональд Рейган — это была первая работа будущего 40-го президента Соединенных Штатов Америки.

Фото: Бартлетт Джошуа Палмер, 1925 год; реклама нейрокалометра от школы хиропрактики Палмера / Википедия

Технократы из Канады С 1936 года Холдеман увлекся идеями основателя Technocracy Incorporated Говарда Скотта и примкнул к технократам. Они были уверены в необходимости заменить рыночную экономику, где во главе угла стояли деньги, на ту, что ориентируется на энергетические потребности. Технократы считали, что управлять предприятиями (да и страной в целом) должны настоящие специалисты — инженеры, технологи, ученые, а не думающие только о прибыли и ничего не понимающие в техническом процессе менеджеры. Эта концепция имела очевидные слабые стороны, так что после начала Второй мировой войны Technocracy Incorporated в Канаде запретили. Холдемана оштрафовали за причастность к «Заявлению о патриотизме», которое опубликовала незаконное сообщество: суд посчитал, что этот документ может вызвать недовольство его величества Георга VI. Впрочем, дороги Холдемана и технократов и так разошлись. Последние заявили о поддержке Советского Союза, в то время как хиропрактик был отъявленным антикоммунистом и даже примкнул к «Партии социального кредита Канады» — в те времена довольно черносотенной организации. Холдеман, как и большинство его однопартийцев, верил, что за всеми неприятностями этого мира стоит заговор еврейских банкиров. Он считал необходимым публиковать «Протоколы сионских мудрецов» — и настаивал на правдивости этой фальшивки. Но политическая карьера не задалась.

Фото: Джошуа Холдеман / Википедия

Как семья Илона Маска оказалась в Африке Ходили слухи, будто Холдеман симпатизировал нацистской Германии. Стопроцентного подтверждения этому нет (несмотря на заверения зятя), но дальнейшая история жизни хиропрактика косвенно подтверждает эти предположения. Во всяком случае, расистом он был точно. В 1950 году Холдеман вместе с семьей эмигрировал в Южную Африку, поселился в ее столице Претории и открыл свою клинику мануальной терапии. При этом благосклонно давал интервью вестнику нацизма и антисемитизма — местной газетке Die Transvaler. Холдеман активно защищал апартеид и довольно уничижительно отзывался о туземцах: «они очень примитивны и не должны восприниматься всерьез». По его мнению, максимум, на что способны южноафриканцы, — рутинная работа, но и «лучшие из них не могут взять на себя ответственность и будут злоупотреблять властью».

Интересно Апартеид — разделение людей по признаку расы. «Белые господа» унижали права коренного населения, а также «цветных» и «смешанных» народов. Да, это та самая история, когда вешали таблички «Только для белых» и делили людей на сорта. И если с нацизмом в Германии покончили в 1945-м, то апартеид процветал в Южной и Юго-Западной Африке до начала 90-х годов XX века. Апартеид — разделение людей по признаку расы. «Белые господа» унижали права коренного населения, а также «цветных» и «смешанных» народов. Да, это та самая история, когда вешали таблички «Только для белых» и делили людей на сорта. И если с нацизмом в Германии покончили в 1945-м, то апартеид процветал в Южной и Юго-Западной Африке до начала 90-х годов XX века.

Фото: Пляж в ЮАР с табличкой «Только для белых». Karl F. Schöfmann / Global Look Press

Книги Джошуа Холдемана После того как 21 марта 1960 года в поселке Шарпевиль расстреляли мирную демонстрацию протеста чернокожих, Холдеман оправдал эти убийства в своей книге. На 42-х страницах рассказал о «Международном заговоре с целью установления мировой диктатуры и угрозе Южной Африке». Холдеман утверждал, что апартеид в ЮАР аки рыцарь в сияющих доспехах противостоит тому самому «международному заговору еврейских банкиров», которые контролировали «орды цветных людей» и, ясное дело, науськивали их пакостить благородным белым господам. Чуть позже, в апреле, не считаясь с мнением Холдемана, Совет безопасности ООН осудил политику правительства Южно-Африканского Союза и призвал отказаться от апартеида. Примечательно, что из 11 стран-участниц две — Франция и Великобритания — воздержались от поддержки документа. Но хиропрактик не сдался: заявил, что ООН кишит коммунистическими шпионами. А еще выпустил вторую книгу, на этот раз о международном заговоре в здравоохранении. Холдеман оптом порицал вакцинацию, медицинское страхование и фторирование воды. Кстати, свои откровения дед Илона Маска печатал под копирку на собственной пишущей машинке, большинство экземпляров не сохранилось. Однако некоторые сочинения все же можно найти в коллекции библиотеки Мичиганского государственного университета — их туда передал неизвестный даритель.

Фото: Джошуа Холдеман / Википедия

Семья, самолеты и смерть Впервые Холдеман женился на некоей Ив Питерс в 1927 году. Спустя семь лет у них родился сын Джошуа Джерри Ноэль. Однако это не спасло брак: когда ребенку было три года, пара рассталась. Следующий раз хиропрактик пошел под венец в 1942 году: его избранницей стала учительница танцев Уиннифред Жозефина Флетчер. Она оказалась не только верной женой, матерью четверых детей, но и другом, соратником Холдемана, поддерживая его практически во всех начинаниях. В 1948-м супруги обзавелись одномоторным самолетом — именно на нем семейство преодолело более трех с половиной тысяч километров пути из Канады в ЮАР. Начиная с 1953 года они полным составом 12 лет ежегодно летали на месяц в пустыню Калахари: Холдеманы всерьез надеялись найти легендарный Затерянный город. Разыскать таинственную фата-моргану не вышло, как, впрочем, и доказать мировые заговоры против человечества. А 13 января 1974 года самолет, который пилотировал Джошуа Холдеман, зацепился за линию электропередачи и рухнул. Летчик и его пассажир погибли.