Отец основателя SpaceX и Tesla Илона Маска Эррол Маск рассказал, что планирует поучаствовать в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Южноафриканский предприниматель подтвердил, что приедет в Россию в начале июня.

«Да, я собираюсь», — ответил он на вопрос корреспондента издания о планах посетить ПМЭФ.

Бизнесмен неоднократно приезжал в Россию. Он отмечал, что страна является привлекательным местом для инвестиций. По его словам, Россия смогла стать супердержавой благодаря уму, энергии и трудолюбию своих граждан.

ПМЭФ состоится с 3 по 6 июня. В мероприятии примут участие более 130 стран и территорий. В список гостей вошли руководители госструктур, международных организаций, бизнеса, научного и экспертного сообщества, а также журналисты. Соединенные Штаты направили на форум председателя Комиссии по изящным искусствам Родни Кука.