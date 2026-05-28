Представители более 130 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ

Участие в Петербургском международном экономическом форуме — 2026 подтвердили более 130 стран и территорий. В списке участников главы госструктур, международных организаций, бизнеса, научного и экспертного сообщества, а также представители СМИ.

Глава Белого дома Дональд Трамп направил на ПМЭФ председателя Комиссии США по изящным искусствам Родни Кука для участия в мероприятиях Форума, в том числе в сессии «Россия — США: диалог культур».

Американская торговая палата и Фонд Росконгресс проведут бизнес-диалог, в рамках которого обсудят перспективы взаимодействия проектов в условиях новой глобальной экономической реальности.

«Широкое международное представительство ПМЭФ-2026 подтверждает, что форум сохраняет значение ключевого мирового пространства для выстраивания партнерства, обмена опытом и формирования новых направлений сотрудничества. К настоящему времени в мероприятиях Форума свое участие подтвердили представители более 130 стран и территорий, которых объединяет стремление к совместному развитию, укреплению экономических связей и поиску решений, отвечающих задачам устойчивого роста и повышения качества жизни людей», — сказал советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Он добавил, что ПМЭФ последовательно укрепляет свою роль платформы, где бизнесы, страны и международные организации могут вести открытый диалог, основанный на доверии, уважении и общих интересах.

В 2026 году Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.