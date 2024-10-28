Отец Ассанжа Шиптон: правительство Украины может рухнуть в любой день

Украинское правительство может рухнуть в любой день, а власти республики способны сдаться даже после дуновения сильного ветра. Такое мнение в интервью РИА «Новости» выразил австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон.

Он отметил, что у Соединенных Штатов образовались серьезные проблемы. По всему миру, как заметил Шиптон, ситуация выходит из-под американского контроля.

«Знаете, у [Соединенных Штатов] есть серьезные проблемы. Недавно Израиль атаковал Иран. На Украине нынешнее правительство может рухнуть в любой день. Подует сильный ветер, и они скажут: мы сдаемся», — подчеркнул отец Ассанжа.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заметил, что завершение конфликта зависит не от коллективного Запада, а от украинского лидера Владимира Зеленского. Однако «ему плевать» на свой народ, подчеркнул глава республики.