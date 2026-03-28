Отели в Дубае массово сокращают персонал на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Отели в Дубае сокращают персонал и отправляют сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в гостиничной индустрии.

По его словам, причина — конфликт на Ближнем Востоке. Туристического потока почти нет, корпоративные мероприятия отменяют. Некоторым сотрудникам урезали зарплату до 30–50% или сократили рабочие часы.

В апреле в Дубае должна была пройти крупная туристическая выставка Arabian Travel Market, но ее перенесли на конец августа.

«Получается, что сезон фактически потерян, впереди лето», — заключил собеседник агентства.

ОАЭ полностью закрыли воздушное пространство 17 марта.