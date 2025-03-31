Отделение Республиканской партии США подожгли в Нью-Мексико

В штате Нью-Мексико неизвестные подожгли отделение Республиканской партии США. Об этом сообщил телеканал CBS .

«Республиканская партия в Нью-Мексико заявила, что ее штаб в Альбукерке в воскресенье стал жертвой того, что она назвала „намеренным актом поджога“», — отметили журналисты.

В результате происшествия вход в отделение был разрушен, а на стене здания появилась надпись, в которой выражается неодобрение работы миграционной службы. По информации телеканала, в ходе происшествия никто не получил травм, а к расследованию приступило ФБР.

Ранее пропалестинские активисты испортили президенту США Дональду Трампу поле для гольфа. Они проникли на территорию гольф-клуба и нанесли на газон надпись «Газа не продается».