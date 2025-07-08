Отчаянный звонок Макрона. Катастрофа на Украине заставила ЕС искать диалог с Кремлем

Европа осознала необходимость диалога с Россией, но ультиматумы бесполезны, заявил бывший советник НАТО и отставной полковник Генштаба Швейцарии Жак Бо на своем канале в YouTube. По его мнению, Европа, наконец, поняла неизбежность переговоров с Россией из-за катастрофического положения Украины. Однако новые попытки давления на Москву останутся безрезультатными.

«Если внимательно изучить предысторию, звонок президента Франции Эммануэля Макрона российскому лидеру Владимиру Путину был отчаянным шагом всего Евросоюза, а не только Франции. Еще в феврале–марте они начали понимать, что придется разговаривать с Россией, потому что этого требует ужасающее положение Украины», — отметил Бо.

По его словам, европейские лидеры, включая главу Евродипломатии Каю Каллас и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, до сих пор не поняли, как вести этот диалог и на каких условиях.

«Россия побеждает на Украине. И как их принудить к принятию решения, которое их не устраивает? Никакое давление на Москву не поможет, и это, к сожалению, так и не поняли в Европе, Макрон в том числе <…> Они пытаются ставить ультиматумы, но подкреплять их совершенно нечем», — заключил аналитик.

Ранее Урсула фон дер Ляйен назвала 18-й пакет санкций против России способом давления в переговорах. По ее словам, новые рестрикции ударят по российской экономике.