Мир 05 мая 2024, 13:50 «Отбираем часть свободы». Макрон раскритиковал ограничение в два президентских срока Макрон назвал лимит в два президентских срока ограничением свободы французов IMAGO/Andre Ribeiro / Global Look Press

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Лимит в два президентских срока является ошибочным, так как он ограничивает возможности избирателей. Об этом изданию La Tribune заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он отметил, что не собирается вносить изменения в конституцию, но считает запрет непродуманным.

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«Если вы спросите мое личное мнение, я думаю, что всегда лучше, когда мы оставляем выбор избирателям», — подчеркнул Макрон.

Французский лидер добавил, что его мнение необязательно означает намерение баллотироваться на третий президентский срок.

«Но когда мы вносим запреты в закон, мы каким-то образом отбираем часть свободы суверенных избирателей», — заключил глава государства.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов уличил Макрона в том, что он хочет как можно дольше продержаться у власти. По словам политика, главе Франции не дает покоя «история успеха» президента Украины Владимира Зеленского, который отменил выборы в стране.