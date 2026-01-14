От потери багажа до трех психбольниц. Американец решил засудить American Airlines на миллионы рублей

Житель США подал в суд на авиакомпанию American Airlines и потребовал компенсацию в размере 50 тысяч долларов (около четырех миллионов рублей) после того, как потеря багажа привела его в психиатрическую больницу в Швейцарии. Об этом сообщило издание PYOK .

По его словам, его психическое здоровье ухудшилось из-за того, что авиаперевозчик потерял его зарегистрированный багаж во время перелета из американского Батон-Ружа в Цюрих. Американец путешествовал с пересадками в Далласе, Форт-Уорте и Мадриде 29 декабря 2023 года.

Он оставил свой багаж на стойке регистрации в Батон-Руже, надеясь получить его уже в Цюрихе. Но во время одной из стыковок его вещи потеряли. Американцу пришлось покинуть аэропорт в чем есть, без теплой одежды. Попытки выяснить у перевозчика, где находится его багаж, ни к чему не привели. Новую одежду он не смог купить из-за отсутствия денег, а потом из-за стресса он оказался в психбольнице.

«За время пребывания в Швейцарии он был госпитализирован в три психиатрические больницы и в общей сложности провел в стационаре больше месяца. Из-за отсутствия медицинской страховки он получил счет от швейцарской системы здравоохранения на сумму более 50 000 долларов», — говорится в материале.

Американец планирует взыскать эти деньги с American Airlines. Он подал иск в суд в январе 2025 года.

