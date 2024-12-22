США могут выйти из ВОЗ в день инаугурации Трампа

FT: команда Трампа может объявить о выходе США из ВОЗ в день инаугурации

Администрация избранного президента США Дональда Трампа может объявить о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения в день инаугурации 20 января. Об этом сообщила газета Financial Times .

«Члены команды Трампа уже сообщили экспертам о планах выйти из состава ВОЗ 20 января, в день инаугурации», — отметили журналисты.

Авторы статьи подсчитали, что ВОЗ в случае выхода США из своего состава потеряет значительную часть финансирования. Это может поставить под угрозу способность организации реагировать на глобальные медицинские вызовы, как это было в ситуации с пандемией коронавируса.

Издание Politico уточнило, что ВОЗ рискует лишиться до 25% от всего объема финансирования в случае выхода США.

Ранее в американском Минздраве заявили, что китайские ученые уже знали о коронавирусе за две недели до того, как власти страны сообщили о ситуации ВОЗ. По мнению экспертов, этот срок мог сыграть очень важную роль в борьбе с пандемией.