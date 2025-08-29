Захарова: киевский режим выставил себя на посмешище законом о «рашизме»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на историческое невежество «неучей с Банковой». В Telegram-канале она заявила, что президент Украины Владимир Зеленский выставил себя на посмешище, введением термина «рашизм».

Захарова напомнила, что в русском и украинском языках все «-измы» строятся от корня с добавлением суффикса. По этой причине слово «рашизм» может означать Учение Раши, но никак не относится к России.

Это устоявшийся акроним от имени «рабби Шломо Ицхаки». Так звали раввина XI века и духовного лидера еврейства в Северной Франции, которого иудеи почитают и сейчас. Именно его «неучи с Банковой» умудрились оскорбить.

«А вот с точки зрения Киева, его учение — это теперь некая „тоталитарная идеология“. Крайне показательное проявление языковой и моральной безграмотности», — написала она.

Захарова подчеркнула, что Зеленский со своим окружением превратил Верховную раду в «лингвистический цирк» и снова выставил киевский режим на посмешище. Заигрались в нацизм и докатились до святотатства.

Дипломат так прокомментировала подписание Зеленским закона о «государственной политике национальной памяти украинского народа».