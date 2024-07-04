«От народа США». Карлсону предложили острый вопрос для Зеленского

Такера Карлсона попросили спросить у Зеленского про деньги американцев

Телеведущий Такер Карслон должен спросить у президента Украины Владимира Зеленского, куда делись выделенные Киеву деньги американцев. Об этом член палаты представителей конгресса США, республиканка Марджори Тейлор Грин написала в соцсети Х.

Таким образом политик прокомментировала анонсированное интервью Зеленского американскому журналисту.

«Спроси Зеленского, где наши деньги. <…> От лица американского народа», — посоветовала она.

Конгрессвумен также попросила Карлсона передать украинскому лидеру, чтобы тот как можно скорее начал процедуру заключения мирного соглашения с Россией.

Карлсон ранее уже отмечал, что с помощью интервью с Зеленским хочет донести до американцев информацию о конфликте, который меняет положение США в мире.

В феврале американский журналист взял интервью у президента РФ Владимира Путина. Они обсудили разные темы, главной из них стал конфликт на Украине.