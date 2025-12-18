От мертвой страны к самой крутой. Трамп в обращении к нации назвал достижения США

Трамп заявил, что США за год стали самой крутой страной в мире

Соединенные Штаты были «мертвы» год назад, но все изменилось, и страна стала самой крутой в мире. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в обращении к нации, трансляция выступления показал телеканал Fox Business .

«Наша страна была на грани краха, была полностью провалившейся. А теперь мы самая крутая страна в мире, и об этом мне говорил каждый лидер, с которым я общался за последние пять месяцев», — сказал Трамп.

Обращение главы Белого дома к американцам, как он ранее анонсировал, посвящено достижениям его администрации. Трамп заявил, что за последние 11 месяцев они достигли большего, чем любая другая администрация в истории США. Границы страны в безопасности, остановлена инфляция, снизились цены и выросла заработная плата. Кроме того, Америку ждет экономический бум.

Американский лидер также заявил, что поток наркотрафика морским путем в страну сократился на 94% за время его пребывания у власти.

Ранее американский журналист Такер Карлсон сообщил, что Трамп в ближайшее время объявит военную операцию против Венесуэлы.