От экстремальной жары в Европе погибли по меньшей мере 10 тысяч человек

По меньшей мере 10 тысяч человек погибли в Европе от экстремальной жары, которая установилась в этой части света во второй половине июня. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные европейского центра по мониторингу смертности.

По данным центра, избыточная смертность в Европе летом 2026 года превысила 10 тысяч человек среди групп всех возрастов. Самая многочисленная группа — люди старше 65 лет, таких оказалось более девяти тысяч.

Самый высокий уровень избыточной смертности зафиксировали в Бельгии и Франции, умеренный — в Испании, Нидерландах и Швейцарии.

Температура воздуха в Западной Европе во второй половине июня поднималась выше +40 градусов. Во Франции воздух прогревался до +44,3 градуса, в Испании — до 45,1, в Италии для 17 крупных городов объявили красный уровень погодной опасности. В Великобритании жара побила июньский температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений.