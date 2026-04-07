Освобожденную из колл-центра в Мьянме россиянку передали дипломатам

Освобожденную из мошеннического колл-центра на территории Мьянмы гражданку России передали дипломатам посольства в Таиланде. Об этом РИА «Новости» сообщили в дипмиссии в Бангкоке.

«Освобожденную из колл-центра на сопредельной с Таиландом территории Мьянмы россиянку Ольгу Б. передали нашим дипломатам на пограничном КПП на границе Таиланда и Мьянмы», — заявили в посольстве.

Затем женщину отправят в Бангкок в сопровождении дипломата, оттуда она вылетит на родину.

Посол России в Мьянме Искандер Азизов отмечал, что возросло число обращений за содействием в освобождении россиян, попавших в трудовую зависимость после поездки на заработки в страны Юго-Восточной Азии.

По его словам, жертв переправляют в Мьянму, заставляют заниматься противоправной деятельностью и лишают документов. Отказавшимся сотрудничать выставляют крупный денежный выкуп.