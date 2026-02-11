Посол Азизов рассказал о схеме похищения россиян в Мьянме с предложением о работе

В последнее время увеличилось число обращений за содействием в поисках и освобождении россиян, попавших в трудовую зависимость после выезда на заработки в страны Юго-Восточной Азии. Подробнее рассказал посол России в Мьянме Искандер Азизов в беседе с сайтом KP.RU .

Дипломат подтвердил, что в 2024 году усилиями посольства и правоохранительных органов Мьянмы были найдены и доставлены обратно в Россию девять граждан, а в 2025-м показатель составил восемь человек.

Азизов описал наиболее распространенный сценарий вербовки иностранцев на территорию Мьянмы. Преступники действуют через соцсети и мессенджеры, предлагая высокооплачиваемую работу в офисах Таиланда или вакансии в модельном бизнесе. После приезда жертву переправляют нелегально в Мьянму, лишают документов и заставляют заниматься противоправной деятельностью. Тем, кто отказывается сотрудничать, выставляется крупный денежный выкуп.