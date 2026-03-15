Осужденный за изнасилование подростков актер Джон Элфорд умер в тюрьме

Британский актер Джон Элфорд (настоящая фамилия — Шэннон), осужденный за изнасилование двух девочек-подростков, умер в Норфолкской тюрьме. Об этом сообщила газета The Guardian .

Спустя два месяца после вынесения приговора 54-летний артист скончался. Обстоятельства смерти не раскрывают, омбудсмен по делам заключенных проведет расследование.

Элфорда признали виновным в изнасиловании двух 14- и 15-летних девушек и приговорили к 8,5 года тюрьмы.

Ранее осужденный за преступления сексуального характера американский кинопродюсер Харви Вайнштейн в развернутом интервью признался, что умирает в камере. По его словам, у него диагностировали рак костного мозга.

Помимо проблем со здоровьем, над Вайнштейном издеваются другие заключенные: из-за его известности осужденные угрожают ему, высмеивают, а однажды даже избили.