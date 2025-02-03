Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка Рей попросила убежище в России

Журналистка Наташа Рей, которая назвала жену президента Франции Эммануэля Макрона Брижит мужчиной, попросила политического убежища в России. Об этом сообщил адвокат Франсуа Данглеан в социальной сети Х .

«Наташа Рей просит политического убежища у [депутата Государственной думы] Петра Толстого из-за юридических преследований», — заявил юрист.

Он не уточнил, подала ли журналистка официальный запрос и в какое именно ведомство. В течение трех лет Рей проводила углубленное расследования для проверки официальной биографии жены Макрона, добавил Данглеан.

По его словам, журналистка опубликовала результаты расследования Facebook* и стала объектом преследования в Апелляционном суде Кана и Кассационном суде. Адвокат назвал обвинения против Рей «сфабрикованными».

Журналистка заявила, что после рождения первая леди Франции носила имя Жан-Мишель Тронье.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.