«Остынь, маленький человечек». Маск унизил главу МИД Польши

Маск назвал Сикорского «маленьким человечком» после его слов о замене Starlink

Американский миллиардер и глава компании SpaceX Илон Маск назвал министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского «маленьким человечком» в ответ на его угрозу заменить системы спутникового интернета Starlink. В ответ на публикацию польского чиновника в соцсети Х предприниматель ответил, что это невозможно.

Сикорский ранее в посте пригрозил найти замену системе Starlink, которую Польша оплачивает для Украины, если SpaceX «окажется ненадежным поставщиком».

«Остынь, маленький человечек. Ты платишь ничтожную часть стоимости. И замены Starlink не существует», — написал Маск.

Госсекретарь США Марко Рубио тоже прокомментировал публикацию польского министра. Он отметил, что без Starlink Украина давно бы проиграла в этом конфликте.

Ранее Маск заявил, что Starlink является костяком ВСУ, и без него украинская армия не сможет эффективно действовать. Предприниматель предупредил, что если он отключит принадлежащую ему систему, то «весь фронт рухнет».