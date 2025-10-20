Священник Островский: мигрантов из Средней Азии не проверяют так, как украинцев

При въезде в Россию мигрантов из Средней Азии не проверяют досконально, как граждан Украины. Об этом «Радио Sputnik» заявил священник Павел Островский.

По его словам, если украинцев досматривают на предмет хотя бы минимальной связи с поддержкой нынешней власти в стране или ВСУ, то приезжие из Средней Азии с этим не сталкиваются.

«Если бы так проверяли всех мигрантов на поддержку ваххабизма то, 95% просто депортировали бы сразу. А для обычных украинцев, которые едут, чтобы воссоединиться с семьями, хотелось бы, чтобы вопрос как-то решался», — сказал Островский.

Священник указал, что украинцы и русские — один народ. Он обратил внимание, что спецслужбы Украины зачастую нанимают мигрантов из Средней Азии на территории страны.

Президент Владимир Путин призвал мигрантов соблюдать законы. Он отметил, что Россия заинтересована в рабочей силе, но власти в первую очередь должны думать об интересах своих граждан.