Остатки древнеегипетских укреплений и траншеи нашли на Синайском полуострове

Во время раскопок на севере Синайского полуострова археологи нашли остатки древнеегипетских укреплений и траншеи. Министерство туризма и древностей Египта сообщило, что открытие поможет лучше понять, как были устроены оборонительные сооружения на восточной границе в древности.

Эти находки указывают на то, что в районе Телль-Абу-Сайфи, возможно, располагалась еще одна крепость, помимо уже известных укреплений времtн Птолемеев и Римской империи. Также археологи обнаружили более 500 гончарных кругов, в которых, вероятно, высаживали деревья для украшения входа в крепость, казармы римских солдат и четыре больших печи.

Ранее в Африке впервые отметили Сабантуй. На импровизированном майдане прошли национальные состязания, например, бег в мешках, и дегустация татарских блюд.