В Африке впервые отметили Сабантуй

Татаро-башкирский праздник Сабантуй отметили в Египте. Гуляния прошли на территории Русского дома в Каире, сообщило РИА «Новости» .

Первый в Африке праздник плуга устроила ассоциация татар Египта «Мирас», Координационный совет организаций российских соотечественников и Россотрудничество.

У входа в Русский дом поставили стенд на русском, татарском и арабском языках об истории Сабантуя. На импровизированном майдане прошли национальные состязания, например, бег в мешках, и дегустация татарских блюд. Гуляния завершились концертом с участием приехавших из России мастера художественного слова Айгуль Набиуллиной и музыканта-баяниста Булата Хисматова.

«Наша основная цель — сохранение культуры, традиций и татарского языка. Мы провели порядка пяти разных мероприятий, у нас были экскурсии, проводили Ифтар во время Рамадана», — сказал председатель «Мираса» Рамиль Гарипов.

Сабантуй в честь окончания полевых работ празднуют не только в Татарстане и Башкирии. Каждый год он проводится в Подмосковье. В 2024 году в Люберцах на него пришли 30 тысяч человек.